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Кардиологи назвали привычки, провоцирующие рак и инсульт 

Аргументы Недели 3 часа назад
Названы привычки, ведущие к раку и инсульту
Фото: depositphotos.com
Образование злокачественных опухолей и инсульт головного мозга провоцируют одни и те же вредные привычки. К такому выводу пришли врачи-кардиологи, говорится в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Специалисты включили в список следующие пагубные привычки:
1. Курение;
2. Любовь к спиртным напиткам;
3. Избыточное употребление соли;
4. Привычка мало двигаться.
Ранее сегодня сообщалось, что онкологи назвали способ заподозрить у себя рак легких без проведения медицинских обследований. Специалисты рекомендовали обратить внимание на состояние ногтевых пластин.
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Теги:
Болезни и лекарства
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