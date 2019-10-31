Названы привычки, ведущие к раку и инсульту

Кардиологи назвали привычки, провоцирующие рак и инсульт

Образование злокачественных опухолей и инсульт головного мозга провоцируют одни и те же вредные привычки. К такому выводу пришли врачи-кардиологи, говорится в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Специалисты включили в список следующие пагубные привычки:

1. Курение;

2. Любовь к спиртным напиткам;

3. Избыточное употребление соли;

4. Привычка мало двигаться.

Ранее сегодня сообщалось, что онкологи назвали способ заподозрить у себя рак легких без проведения медицинских обследований. Специалисты рекомендовали обратить внимание на состояние ногтевых пластин.