Болезни кишечника распознать очень трудно. Когда вы чувствуете дискомфорт в животе, невозможно понять, в чем именно проблема. Может болеть желудок, поджелудочная, печень, кишечник или другие органы. Чтобы определить, что именно нуждается в лечении, нужно прислушаться к организму.
Диарея и запор
Проблемы с дефекацией — первое, на что стоит обратить во время дискомфорта. Дело в том, что вся пища переваривается в желудке, но уже кишечник участвует в непосредственном процессе ее выведения из организма. Причин может быть множество: от дисбактериоза до серьезных заболеваний, вплоть до воспалительных процессов. Такие патологии наблюдаются при проблемах с толстым и тонким кишечником.
Высыпания на лице
Проблемы с пищеварительными органами очень часто сопровождаются высыпаниями на лице. Иногда это может зависеть от пищи, но в некоторых случаях проблемы появляются из-за заболеваний разных органов. Если вы регулярно очищаете вашу кожу, а у вас все равно есть проблемы с высыпаниями, стоит проверить кишечник.
Метеоризм
Конечно, этот симптом проявляется при многих заболеваниях пищеварительных органов. Однако, при проблемах с толстым и тонким кишечником он будет доставлять дискомфорт гораздо чаще. Он также может стать симптомом СКР. Как правило, метеоризм усиливается днем или ночью.