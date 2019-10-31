Какие сигналы посылает тело при проблемах с кишечником

Болезни кишечника распознать очень трудно. Когда вы чувствуете дискомфорт в животе, невозможно понять, в чем именно проблема. Может болеть желудок, поджелудочная, печень, кишечник или другие органы. Чтобы определить, что именно нуждается в лечении, нужно прислушаться к организму.

Диарея и запор

Проблемы с дефекацией — первое, на что стоит обратить во время дискомфорта. Дело в том, что вся пища переваривается в желудке, но уже кишечник участвует в непосредственном процессе ее выведения из организма. Причин может быть множество: от дисбактериоза до серьезных заболеваний, вплоть до воспалительных процессов. Такие патологии наблюдаются при проблемах с толстым и тонким кишечником.

Высыпания на лице

Проблемы с пищеварительными органами очень часто сопровождаются высыпаниями на лице. Иногда это может зависеть от пищи, но в некоторых случаях проблемы появляются из-за заболеваний разных органов. Если вы регулярно очищаете вашу кожу, а у вас все равно есть проблемы с высыпаниями, стоит проверить кишечник.

Метеоризм