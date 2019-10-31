Как лечить гепатоз печени народными средствами

Гепатоз печени — собирательный термин для названия нескольких заболеваний. Однозначный ответ на вопрос, что это такое и как лечить, дать нельзя: по происхождению и форме это может быть острое или хроническое заболевание, приобретенное или полученное по наследству. Диета и народные средства — только составная часть терапии, они используются в качестве вспомогательных методов.

Развитие проблемы

Распространенное заблуждение состоит в том, что гепатоз печени бывает только у людей с избыточным весом или страдающих ожирением. Однако примерно половина общего количества заболевших наблюдается среди страдающих хроническим алкоголизмом и примерно 5% приходится на пациентов с токсическими поражениями клеток печени. У каждого пациента можно озвучить индивидуальный ответ на вопрос, что это такое, потому что классифицируют заболевание по нескольким признакам.

Клиническая картина — стадия развития, локализация поражения, хроническая или острая форма, сопутствующие заболевания — все это определяет и оптимистичность прогноза для отдельного пациента, и то, как лечить в каждом конкретном случае.

Диета при гепатозе печени — непременная, но не единственная составляющая терапии. При этом отзывы практикующих гепатологов свидетельствуют о том, что на ранних стадиях приобретенного заболевания она даже дает возможность вернуть органу относительно нормальное физиологическое состояние.

Основная сложность заключается в том, что хроническая форма развивается постепенно и не проявляется особо выраженными симптомами. Негативные проявления начинаются в период, когда экзокринная железа находится на значительной стадии поражения.

Иногда затруднительно определить и как лечить, потому что непременным условием является устранение основной причины. А таких причин оказывается несколько, и они оказывают на гепатоциты кумулятивное действие.

Понять, что это такое можно, зная особенности строения печеночных клеток. Они обладают ограниченной способностью к делению, которая нормальных условиях позволяет полностью восстанавливать жизненно важный орган даже после значительного, но однократного поражения.

Если токсическое воздействие (нарушение метаболизма, перманентное употребление алкоголя даже в небольших количествах, сбои в работе пищеварения или эндокринной системы) присутствует на постоянной основе, включается естественный механизм защиты.

Природа предусмотрела возможность замещения разрушенных клеток печени на жировые или соединительные. Массированное или постоянное деструктивное воздействие приводит к тому, что на последних стадиях вместо гепатоцитов, выполняющих свои функции в экзокринной железе, наблюдается преобладание жировой или фиброзной ткани.

Печень отвечает за сотни важных процессов в организме, и без ее функциональности жизнедеятельность открытой системы попросту невозможна. Диета в этом случае — только средство уберечь от разрушения уцелевшие гепатоциты и снизить нагрузку на пищеварительную и гепатобилиарную систему. Ее применение, как основного метода консервативной терапии, целесообразно, пока жировые вкрапления в клетках незначительны и основная структура органа осталась в неизмененном виде.

Гепатоз печени на третьей стадии, когда перерождение клеток затронуло значительную часть экзокринной железы и отсутствие должной функциональности увеличило нагрузку на взаимодействующие с ней внутренние органы, — это весомая предпосылка к развитию цирроза.

Классификация болезни

Выставляя диагноз "стеатогепатоз", "жировая дистрофия печени", "жировая инфильтрация" или "гепатоз печени", врач-гепатолог использует термины, на первый взгляд, абсолютно тождественные. Однако для определения, что это такое и как лечить, ему необходимы физикальный осмотр, изучение анамнеза, данные лабораторных и аппаратных исследований. Все эти сведения позволяют классифицировать болезнь, определить основные направления терапии (диета входит в список обязательных назначений), рассчитанной на достижение положительных результатов.

острым или хроническим (стать результатом одномоментного разрушительного воздействия или развиваться постепенно, под действием деструктивных процессов в организме);

развиваться по разным причинам — хронический алкоголизм, злоупотребление определенными лекарствами, отравляющее воздействие ядов, токсических соединений, следствие системных заболеваний, паразитарной инвазии и т. д.);

приобретенным или наследственным (когда перерождение клеток наступает на фоне генетически обусловленных сбоев в обмене белка, аминокислот, наследственных синдромов (Жильбера, Дабина-Джонсона, Ротора);

по месту дислокации различают диссеминированный (рассеянный в разных сегментах), зональный — расположенный в определенных зонах печеночных долек, и диффузный — поражающий всю структуру;

микроскопические исследования дифференцируют болезнь на мелко— и крупнокапельный тип (в первом случае клетки печени не затронуты, во втором — нарушение естественной структуры приводит к образованию некротических участков — на фото это отчетливо видно). Гепатоз может быть:

Единой терапевтической стратегии не существует. Врач определяет, как лечить, по всем перечисленным признакам. На назначения влияет и четкое знание, что это такое, и стадия прогрессирования, и сопутствующие обстоятельства.

Диета может различаться при острой и хронической форме, отдельно назначаться при беременности, зависеть от стадии гепатоза печени, характера произведенных разрушений.

Непременным условием успешного лечения является своевременное устранение основного провокатора (алкоголя, токсических соединений, паразитов, неправильного питания, воспалений в печени вирусного происхождения). Отзывы пациентов и врачей свидетельствуют о том, что соблюдение этих составляющих нередко приводит к полному излечению. Однако на ранних стадиях патология развивается бессимптомно и обнаруживается вовремя только при постоянном мониторинге состояния своего здоровья.

Лечение гепатоза

Увидев в истории болезни диагноз "гепатоз печени" и обратившись за справкой на околомедицинские сайты, чтобы узнать, что это такое и как лечить, некоторые пациенты узнают, что в списке назначений присутствуют диета и народные средства. Предполагая, что достаточно пищевых ограничений и специфических рецептов с использованием натуральных компонентов, рекомендуемых нетрадиционной медициной, они ограничиваются одним-двумя методами.

при остром токсическом необходима экстренная госпитализация и общая детоксикация, восполнение утраченных жизненно необходимых компонентов, предотвращение летального исхода;

при хроническом назначаются гепатопротекторные средства разных групп — эссенциальные фосфолипиды, фитопрепараты, лекарства с аминокислотными производными;

при лечении болезней ЖКТ, эндокринной системы, ставших причиной поражения печени, могут быть рекомендованы гипогликемические, гиполипидемические средства с антиоксидантным и антигипоксическим действием. Однако важнейшей частью лечения на определенных стадиях является медикаментозное. Как и чем лечить, какие принимать лекарства и их корректную дозировку определяет гепатолог, с помощью диагностических мероприятий определяющий, что это такое у конкретного пациента:

Получить определенные результаты можно только при условии грамотного подбора медикаментов, направленного на устранение негативных симптомов и разрушительных процессов. Необходимо при этом учитывать возможные побочные эффекты и взаимодействие лекарственных средств в организме.

Диета назначается по тяжести состояния — от полного голодания до стандартной по Певзнеру (диета №5), рекомендуемой при многих заболеваниях печени.

Народные средства направлены на устранение негативных симптомов и поставку компонентов, необходимых для самовосстановления печени — это могут быть сборы лекарственных трав, расторопша и артишок, тыква с медом, настой перечной мяты или шиповника. Но если внимательно изучить публикации на эту тему, даже от известных народных целителей, везде имеется предупреждение о необходимости согласования подобных средств с лечащим врачом и невозможности использования их в качестве основного способа лечения патологии.

Есть многочисленные отзывы, свидетельствующие о развитии аллергических реакций от растительных и животных компонентов, усугублении тяжести состояния без корректного лечения традиционным комплексным методом.

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