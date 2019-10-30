Малышева назвала четыре рождающих рак явления

Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире своей передачи «Жить здорово!» рассказала о четырёх явлениях-канцерогенах, которые могут повлиять на развитие рака.

По словам Малышевой, ультрафиолетовые лучи солнца в безвоздушном пространстве смертельны, однако земная атмосфера снижает негативное воздействие. Но долгое прибывание человека на открытом солнце может спровоцировать кожные мутации и развитие рака.

Вторым канцерогеном оказалась работа в ночное время. Согласно статистике, женщины, работающие ночью, чаще сталкиваются с раком груди. Кроме того, бессонные ночи влияют на развитие других видов опухолей.

Третьим канцерогеном теледоктор назвала горячие напитки. Постоянное употребление напитков температурой от 75 градусов может спровоцировать рак пищевода.

Четвёртое место заняла бактерия Helicobacter pylori, живущая в кислотное среде желудка. Она провоцирует воспаления, эрозии, язвы и гастриты. Все эти болезни уже влияют на развитие рака желудка.