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Что важно знать о гельминтах 

Рамблер 1 час назад
На человеческих паразитов принято списывать массу проблем: апатию, усталость, зверский аппетит, резкую потерю веса, перепады настроения и многое другое. "Рамблер" разобрался, чему стоить верить, а что давно пора забыть.

1. Смертельная опасность

Далеко не все виды паразитарных инфекций летальны. Если гельминтов не так много, человек может их не замечать в течение длительного времени и при этом отлично себя чувствовать. Так, например, бычий или свиной цепень может жить кишечнике, пока не умрет и не выйдет естественным путем. Человеческие аскариды и острицы также не доставляют больших проблем, пока их не станет слишком много. Исключение составляют личинки червей, вызывающие эхинококкоз и альвеококкоз. В этом случае нужно строго следовать предписаниям врача и не пытаться лечиться народными средствами.

2. Прогнать паразитов

На самом деле не существует одного единственного верного лекарства от всех видов гельминтов: сколько паразитов, столько и гельминтозов, которые имеют свои клинические проявления, и для каждого из них существует лекарственный препарат. Нельзя вывести гельминтов, принимая отвары трав, в лучшем случае они принесут временное облегчение, но время для лечения будет потеряно.

3. Признаки заражения

Резко похудеть из-за заражения паразитами нельзя, потеря веса в этом случае происходит постепенно. Белые полоски и пятнышки на ногтях, скрежет зубами также не означают, что у человека паразиты. Определить заражение можно по анализу крови и кала.

4. Профилактика

Достаточно следовать простым правилам, чтобы снизить риск заражения. Мойте руки перед едой, после туалета и после того, как придете домой или в офис с улицы. Тщательно мойте овощи и фрукты. Зелень лучше всего положить в миску с водой на 15 минут, а затем промыть под проточной водой, чтобы смыть частички земли и яйца паразитов вместе с ней. Не пейте воду из незнакомых источников. В деревнях и южных странах лучше пить бутилированную или кипяченую воду.
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Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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