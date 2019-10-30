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Онколог заявил, что победить рак невозможно 

Medical Note 26 минут назад
Онколог заявил, что победить рак невозможно
Фото: Medical Note
Победить рак невозможно, можно лишь помочь больному прожить долго и счастливо. Что касается диагностика предрасположенности к онкологии, то она не всегда идет на пользу пациентам. Об этом в интервью «НТВ» заявил завкафедрой онкологии и гематологии педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова Сергей Румянцев.
По мнению эксперта, победить рак невозможно. Хотя, например, черную оспу человечеству искоренить все же удалось.
«Но как можно победить инфекцию? Ее можно только контролировать, — говорит Сергей Румянцев. — Так же и рак».
Задача врача — позволить больному жить долго и счастливо.
Даже если человек в результате все равно погибнет от рака, позади у него будут 20-30 лет полноценной жизни, что уже — победа, убежден специалист.
«К сожалению, пока таких случаев не большинство при злокачественных образованиях», —добавляет Румянцев, отмечая, что благодаря стремительно развивающимся технологиям надежда все-таки есть.
По его словам, уже сейчас существует диагностика, способная определить предрасположенность к онкозаболеваниям по анализам пациента. Однако этот метод несовершенен и не поможет избежать болезни. Подобные тесты лишь угнетают человека, считает онколог.
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Теги:
Болезни и лекарства , Новости , Сергей Румянцев , НТВ
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