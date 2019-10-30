Осенний грипп-2019: основные симптомы

На Россию надвигается эпидемия гриппа. Хотя ее пик ожидается в середине февраля, заболеваемость гриппом уже начала повышаться. По словам медиков, в этом году чаще всего регистрируется вирус гриппа A (H1N1, так называемый "птичий грипп" — аналогичный грипп вызвал эпидемию "испанки" в 1918 году).

Головная боль

Начало болезни чаще всего характеризуется головной болью непонятного происхождения. Часто люди путают ее с обычной мигренью или повышением давления. Однако грипп коварен: если в таком состоянии пойти на работу, можно не только сильнее разболеться самому, но и перезаражать всех коллег.

Тошнота

Еще один симптом гриппа-2019 — тошнота и даже рвота, потеря аппетита. Интоксикацию организма, вызванную гриппом, многие путают с пищевым отравлением. Будьте внимательны — пищевое отравление не заразно, а вот грипп заразен, и в период болезни лучше воздержаться от визитов родственников с маленькими детьми. Сопровождающая тошноту слабость — тоже "работа" вируса.

Повышение температуры

Как ни странно, но этот симптом проявляется реже, чем два предыдущих. Если организм ослаблен, ему может не хватить сил на создание высокой температуры для борьбы с вирусом. Если же ваша температура повысилась до 38С, помните: это полезно. Так ваше тело пытается "выжечь" вирус. Сбивать температуру надо только в том случае, если она превышает отметку в 38,5С. Высокая температура сопровождается ощущением озноба.

Ломота в костях

Ощущение, что кости "крутит", хочется потянуться, "все тело болит" — типичный симптом тяжелого гриппа.

Сильный кашель

Если кашель появился на третий — четвертый день вашего заболевания, это может означать осложнения, вызванные вирусом. Самыми опасными из них являются пневмония и болезни сердца. При появлении кашля проконсультируйтесь с врачом — начинающаяся пневмония требует обязательного лечения антибиотиками.