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Врачи назвали самые вкусные средства от простуды 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Врачи назвали самые вкусные средства от простуды
Фото: Medical Note
Специалисты рассказали, какие народные средства действительно могут помочь при простуде, и как их правильно принимать, чтобы не навредить здоровью. Материал вышел на сайте Роскачества.
Ослабленный организм нуждается в витаминах. Традиционным источником витамина С принято считать цитрусовые — апельсины и лимоны, однако педиатр Наталья Васильева отмечает, что по-настоящему богаты аскорбиновой кислотой совсем другие плоды. А именно — шиповник, черная смородина и облепиха.
Врач напоминает, что при простуде необходимы сон, отдых, гигиена и обильное питье.
Потеть при этом необязательно — вместе с потом из организма выходит мало вредных веществ.
Что касается морсов, которые принято пить во время болезни, то больше всего витамина С содержится в черносмородиновом напитке. В то же время в клюквенном и брусничном морсах больше антибактериальных веществ, говорит эндокринолог Вадим Крылов.
Эксперты напоминают, что при кипячении целебные свойства ягод уменьшаются. Кипятить или сильно нагревать готовый морс не нужно — так вы «убьете» в нем витамины. Людям с повышенной кислотностью желудка не следует пить морс натощак.
Вместо обычного чая специалисты также рекомендуют заваривать ромашку.
Исполнительный директор Национальной ассоциации заслуженных врачей Эмма Хачатурова подчеркивает, что отвары и настои ромашки обладают бактерицидными, противоспалительными, противоспазматическими, болеутоляющими, жаропонижающими, ранозаживляющими и успокаивающими свойствами.
Целесообразно пить 2-3 чашки ромашкового настоя в день с интервалом неделя приема — неделя паузы.
Если любите мед — не нагревайте его, ведь при температуре выше 40 градусов он теряет свои целебные свойства, отмечают эксперты.
Еще одним вкусным средством от простуды может стать мороженое.
По словам инфекциониста Екатерины Степановой, вопреки устоявшемуся правилу, мороженое при больном горле и кашле не противопоказано. Это довольной питательный десерт, а его прохлада поможет утолить боль. Есть мороженое нужно неспешно и по чуть-чуть.
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Теги:
Болезни и лекарства , Новости , Вадим Крылов , Наталья Васильева
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