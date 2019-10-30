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Алкоголизм связали с уменьшением головного мозга 

Мир24 5 часов назад
Сотрудники Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли неожиданную причину развития алкоголизма. По их данным, тяга к спиртному может быть связана с уменьшением объема головного мозга.
Принято считать, что алкогольные напитки вредны для мозга, поэтому при хронических злоупотреблениях определенные области разрушаются. Новое исследование показало, что эта взаимосвязь намного сложнее, сообщает Biological Psychiatry.
Авторы проанализировали результаты трех независимых научных работ и доказали, что и уменьшение головного мозга, и тяга к спиртному запрограммированы генетически.
Исследования подразумевали визуализацию головного мозга и анализ поведения, связанного с алкоголем, у близнецов. Кроме того, рассматривалась экспрессия генов в посмертных образцах мозговой ткани.
Оказалось, что люди с пониженным количеством серого вещества были изначально склонны к алкоголизму, и первые признаки у них часто проявлялись уже в подростковом возрасте.
Ученые сделали вывод, что такие отклонения в состоянии мозга являются причиной, а не следствием алкоголизма.
Ранее специалисты нашли связь между алкоголизмом и уровнем образования. Оказалось, что чем больше времени человек посвятил учебе, тем менее он склонен увлекаться спиртным.
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Теги:
Болезни и лекарства , Видео , Новости
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