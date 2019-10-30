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Эксперты назвали самые популярные мифы о вреде кофе 

Рамблер 2 часа назад
Медики опровергли самые популярные мифы о вреде кофе, в которые по сей день верит множество людей.
Считается, что бодрящий напиток провоцирует гипертонию. Однако врачи отмечают, что повышенное давление может наблюдаться и у тех, кто вообще не пьет кофе.
Другие люди убеждены, что кофе вызывает воспаления на коже и делает ее тусклой. Однако ученые, напротив, заявляют, что напиток содержит антиоксиданты, которые способствуют выработке коллагена. Последний, в свою очередь, позволяет сохранять кожу красивой и молодой.
Помимо этого существует миф о том, что кофе провоцирует бессонницу. На деле же он лишь снижает усталость, но никак не влияет на качество сна.
И наконец, есть стереотип, что кофе негативно сказывается на нервной системе, делая человека более раздражительным. На самом же деле, напиток благотворным образом отражается на психике человека и к тому же повышает работоспособность.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал про главные мифы о здоровье, в которые стыдно верить.
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Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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