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Студентка пыталась похудеть перед отпуском и умерла 

Lenta.ru 3 часа назад
Студентка пыталась похудеть и умерла
Фото: Страница Линдси Боун в Facebook
В Лондоне, Великобритания, студентка Университета Сассекс пыталась избавиться от лишних килограммов перед отпуском и умерла. Об этом сообщает издание The Sun.
20-летнюю Линдси Боун (Lindsey Bone) нашли без сознания 5 апреля. По словам ее жениха, девушка готовилась к предстоящему путешествию и хотела сбросить лишний вес.
В ходе судебного слушания выяснилось, что Боун придерживалась строгой диеты, периодически голодала, а также принимала яблочный уксус в виде таблеток, который якобы способствует похудению.
Судмедэксперт Клэр Роджерс (Claire Rogers) осмотрела комнату покойной и нашла дневник питания с такими правилами, как: «Не употребляй больше 1,2 тысячи калорий в день», «Углеводы —только один раз в день, а лучше без них», «Оставайся в библиотеке и не ешь», «Прими свой *** (чертов) яблочный уксус».
Роджерс подчеркнула, что в личном блокноте были крайне негативные комментарии. Также в спальне Боун нашли таблетки яблочного уксуса. Ее мать знала, что дочь на протяжении двух лет выпивала столовую ложку яблочного уксуса при каждом приеме пищи, а потом перешла на таблетки.
Патологоанатом Кэтрин Гай (Catherine Guy) изучила кровь погибшей. Почти все показатели оказались нормальными. В 2018 году Боун похоронила отца, и ей прописали успокаивающие препараты и антидепрессанты. Однако содержание лекарственных веществ в крови покойной было на допустимом уровне.
«Единственное, мы обнаружили у нее ацидоз — повышенную кислотность в организме. Однако такой уровень мы обычно не рассматриваем, как фатальный, — утверждает Гай. — Организм может естественным путем влиять на кислотно-щелочной баланс, особенно если человек придерживается диеты с высоким содержанием белка и минимальным количеством жиров, а также при голодании».
«Очевидно, что яблочный уксус — это кислота, но мы не знаем, как много она его приняла за раз, — добавила врач. — Пагубные последствия наступают только при употреблении большого количества яблочного уксуса».
В 2018 году фитнес-блогера Мишель Льюин (Michelle Lewin) раскритиковали за рекламу опасных препаратов для похудения. Она опубликовала в сторис селфи с упаковкой жиросжигающих таблеток и подписала: «Чтобы наедаться, как сумасшедшая, и не париться».
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Теги:
Болезни и лекарства , Новости
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