Курение и другие причины болей в шее

Боли в шее — распространенная проблема неправильного образа жизни. «Рамблер» поможет разобраться в причинах этих болей.

Курение и алкоголь

Казалось бы, как эти две вещи могут влиять на боли в шее? Все просто.

Большинство болезней связаны с курением, в том числе боль в шейном отделе позвоночника. Вот, что говорит американский специалист в области ортопедии доктор Джереми Смит

«Курение обезвоживает позвоночные диски и активирует дегенеративные процессы в костях».

Все это приводит к повышенному давлению и смещению позвоночных дисков. Также из-за курения сосуды могут поставлять недостаточное количество крови к шее и позвоночнику.

Что касается алкоголя, то во время сна мы часто меняем позу, и если выпить накануне, то на протяжении всей ночи вы будете чувствовать себя некомфортно. Форма и мягкость вашей подушки также имеют большое значение.

Книга и телефон

Ваши мышцы шеи постоянно находятся в напряжении, когда вы нависаете над книгой или телефоном. Доктор Джереми Смит объясняет:

«Представьте себе, что ваша голова — это шар для боулинга, который с трудом держится на подставке от мяча для гольфа. Когда вы опускаете голову вниз, шар падает, и требуется очень много сил, чтобы вернуть его на место».

Решение простое: поднимите и держите свой смартфон или книгу на уровне глаз. Так проблемы в шейном отделе можно будет избежать.

Не так сидите

Зачастую производители стульев и кресел не учитывают природный изгиб позвоночника, при конструировании спинки изделия. Плохая поддержка поясницы, неудобные подлокотники могут привести к тому, что вы начнете либо сутулиться, либо наваливаться на свой рабочий стол всем телом. Доктор Джереми Смит советует разминаться и менять позу каждые 30-40 минут.