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Как понять, что у вас начинается псориаз 

Medical Note 1 час назад
Как понять, что у вас начинается псориаз
Фото: Medical Note
О том, как своевременно распознать аутоиммунное заболевание, эксперты рассказали газете «Комсомольская правда».
Насторожить должны красноватые образования на коже, которые покрыты белесыми чешуйками.
В этом случае следует как можно быстрее обратиться к специалисту, который поможет начать правильное лечение и не допустить развития псориаза.
Чаще всего характерные чешуйки появляются на локтях и коленях, ступнях и ладонях, коже туловища и головы.
Еще один признак недуга касается состояния ногтей. Они могут утолщаться, содержать неровности в виде вмятин и борозд, менять цвет и отслаиваться.
Стоит знать, что диагностикой псориаза занимается врач-дерматолог. Косметолог в салоне красоты тут не поможет.
Врачи отмечают, что зачастую провоцируют болезнь плохое питание, травмирование кожи и ее инфицирование. На развитие недуга также влияют сильный стресс и лекарства.
Чаще всего от псориаза страдают женщины — половой гормон эстроген в большом количестве делает их более предрасположенными к аутоиммунным заболеваниям.
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Теги:
Болезни и лекарства , Комсомольская правда
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