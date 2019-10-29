Как понять, что у вас начинается псориаз

О том, как своевременно распознать аутоиммунное заболевание, эксперты рассказали газете «Комсомольская правда».

Насторожить должны красноватые образования на коже, которые покрыты белесыми чешуйками.

В этом случае следует как можно быстрее обратиться к специалисту, который поможет начать правильное лечение и не допустить развития псориаза.

Чаще всего характерные чешуйки появляются на локтях и коленях, ступнях и ладонях, коже туловища и головы.

Еще один признак недуга касается состояния ногтей. Они могут утолщаться, содержать неровности в виде вмятин и борозд, менять цвет и отслаиваться.

Стоит знать, что диагностикой псориаза занимается врач-дерматолог. Косметолог в салоне красоты тут не поможет.

Врачи отмечают, что зачастую провоцируют болезнь плохое питание, травмирование кожи и ее инфицирование. На развитие недуга также влияют сильный стресс и лекарства.

Чаще всего от псориаза страдают женщины — половой гормон эстроген в большом количестве делает их более предрасположенными к аутоиммунным заболеваниям.