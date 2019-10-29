Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему нельзя мешать сигареты и алкоголь 

Рамблер 1 час назад
Заядлым курильщикам не понаслышке известно, что после употребления алкоголя рука тянется за сигаретой куда чаще обычного. Однако медики предупреждают — сочетание табака и спиртного может быть крайне губительно для здоровья. "Рамблер" выяснял, почему.
Не так давно эксперты шотландской организации SHAAP подготовили доклад, где во-первых, рассказали о связи между употреблением алкоголя и возникновением онкологии, а во-вторых, описали неблагоприятные последствия двух пагубных привычек.
Прежде всего, стоит разобраться, какая доза спиртного, по мнению специалистов, является чрезмерной. Эксперты уверены, что непоправимый урон здоровью наносит употребление более 21 стандартных единиц алкоголя в неделю, — это семь больших бокалов вина и 11 банок пива. При этом риск злокачественной опухоли возрастает уже при употреблении пяти единиц в неделю.
Вместе с тем, если человек и пьет, и курит одновременно риск столкнуться с онкологией увеличивается для него в 30 раз. Но с чем это связано?
Дело в том, что в дыме сигарет содержится формальдегид — ядовитое соединение, выделяющееся при распаде алкоголя. Смешиваясь друг с другом, эти вещества наносят защитной системе организма куда более серьезный вред, чем по отдельности.
Помимо этого стоит помнить, что спиртное пагубно воздействует на кожу полости рта, что помогает канцерогенным веществам во время курения легче всасываться.
Вот почему врачи настоятельно рекомендуют отказаться хотя бы т одной вредной привычки. Если не навсегда, то как минимум на время очередного застолья.
Комментарии 
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главные мифы о здоровье, в которые стыдно верить
Главные мифы о здоровье, в которые стыдно верить
Ученые назвали новое полезное свойство кофе
Ученые назвали новое полезное свойство кофе
Россиянам дали советы по профилактике инсульта
Россиянам дали советы по профилактике инсульта
Неожиданные привычки, которые разрушают печень
Неожиданные привычки, которые разрушают печень1
Найден простой способ избежать проблем с сердцем
Найден простой способ избежать проблем с сердцем
Видео
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как избавиться от боли без таблеток
03:15
Как избавиться от боли без таблеток
Народная медицина
Врачи назвали простые способы избежать простуды
00:37
Врачи назвали простые способы избежать простуды
Болезни и лекарства
Как бороться с бессонницей в пожилом возрасте
01:45
Как бороться с бессонницей в пожилом возрасте
ЗОЖ Болезни и лекарства
Чем грозит гипертония в молодом возрасте
26:08
Чем грозит гипертония в молодом возрасте
Болезни и лекарства ЗОЖ
Россияне начали скупать антидепрессанты
03:11
Россияне начали скупать антидепрессанты
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как защититься от болезни Альцгеймера
14:19
Как защититься от болезни Альцгеймера
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что поможет во время эпидемии гриппа
20:36
Что поможет во время эпидемии гриппа
Болезни и лекарства
Как обогащаются полулегальные фармацевты
04:47
Как обогащаются полулегальные фармацевты
Новости
Почему полезно часто стоять
09:35
Почему полезно часто стоять
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение