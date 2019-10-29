Почему нельзя мешать сигареты и алкоголь

Заядлым курильщикам не понаслышке известно, что после употребления алкоголя рука тянется за сигаретой куда чаще обычного. Однако медики предупреждают — сочетание табака и спиртного может быть крайне губительно для здоровья. "Рамблер" выяснял, почему.

Не так давно эксперты шотландской организации SHAAP подготовили доклад, где во-первых, рассказали о связи между употреблением алкоголя и возникновением онкологии, а во-вторых, описали неблагоприятные последствия двух пагубных привычек.

Прежде всего, стоит разобраться, какая доза спиртного, по мнению специалистов, является чрезмерной. Эксперты уверены, что непоправимый урон здоровью наносит употребление более 21 стандартных единиц алкоголя в неделю, — это семь больших бокалов вина и 11 банок пива. При этом риск злокачественной опухоли возрастает уже при употреблении пяти единиц в неделю.

Вместе с тем, если человек и пьет, и курит одновременно риск столкнуться с онкологией увеличивается для него в 30 раз. Но с чем это связано?

Дело в том, что в дыме сигарет содержится формальдегид — ядовитое соединение, выделяющееся при распаде алкоголя. Смешиваясь друг с другом, эти вещества наносят защитной системе организма куда более серьезный вред, чем по отдельности.

Помимо этого стоит помнить, что спиртное пагубно воздействует на кожу полости рта, что помогает канцерогенным веществам во время курения легче всасываться.

Вот почему врачи настоятельно рекомендуют отказаться хотя бы т одной вредной привычки. Если не навсегда, то как минимум на время очередного застолья.