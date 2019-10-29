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Россиянам дали советы по профилактике инсульта 

Lenta.ru + ещё 12 5 часов назад
Россиянам дали советы по профилактике инсульта
Фото: Lenta.ru
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян, чтобы они смогли своевременно провести профилактику инсульта. Об этом говорится на сайте ведомства.
Сообщается, что фактором риска является гипертония, у которой часто не выражены симптомы. Поэтому россиянам посоветовали регулярно измерять артериальное давление, корректировать его медикаментозно, а также изменить образ жизни.
В Роспотребнадзоре также посоветовали выполнять упражнения умеренной интенсивности по 30 минут пять раз в неделю — это поможет снизить риск развития инсульта на 25 процентов. Там пояснили, что избыточная масса тела повышает риск развития заболевания на 22 процента, а ожирение — на 64 процента.
Специалисты также посоветовали питаться растительными продуктами с умеренным количеством мяса и рыбы.
Ранее сообщалось, что головная боль может свидетельствовать об инсульте или опухоли мозга. Мигрень с аурой может говорить о том, что скоро у человека случится инсульт. Одним из симптомов опухоли мозга в свою очередь является внезапная резкая головная боль.
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Теги:
Болезни и лекарства , Роспотребнадзор
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