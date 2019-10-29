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Назван легкий способ избежать проблем с сердцем 

Lenta.ru 3 часа назад
Назван легкий способ избежать проблем с сердцем
Фото: Pixabay
Ученые Университета штата Пенсильвания (США) пришли к выводу, что употребление одного авокадо в день снижает уровень «плохого» холестерина в организме, снижая риск связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
В исследовании приняли участие 45 человек с избыточным весом или ожирением. В начале эксперимента добровольцы соблюдали двухнедельный режим питания с большим количеством жиров и углеводов.
Затем участники переходили на одну из трех разновидностей оздоровляющей диеты: с низким содержанием жиров, с умеренным содержанием жиров или аналогичную диету с добавлением одного авокадо в день.
Через пять недель испытуемые, употребляющие авокадо, имели самый низкий уровень липопротеинов низкой плотности среди всех участников исследования. Кроме того, у них повышалось содержание антиоксиданта лютеина.
«Плохим» холестерином называют холестерин, который связан с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП). Показано, что высокое содержание ЛПНП в крови коррелирует с повышенным риском развития атеросклероза. Переносчиками «хорошего» холестерина являются липопротеины высокой плотности.
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Теги:
Болезни и лекарства
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