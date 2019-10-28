Почему психические заболевания обостряются осенью

Почему психические обострения активизируются осенью

Вы наверняка замечали, что осенью и весной новостные сводки переполнены рассказами о странных поступках людей и особо жестоких преступлениях. Как правило, в летний и зимний период таких историй гораздо меньше. Дело в том, что организм психически нездорового человека по-особенному реагирует на осень и весну. "Рамблер" выяснил, почему так происходит.

Дело в том, что на состояние человеческого организма и человеческой психики сильнейшее воздействие оказывают биологические ритмы, которые перестраиваются почти каждый сезон. Почему биоритмы так важны? Как минимум потому, что именно с ними связано функционирование всего живого на Земле. Биоритмы напрямую связаны с системой адаптации организма к условиям окружающей среды. Иными словами, они помогают всем внутренним системам нашего тела гармонично сосуществовать и взаимодействовать друг с другом.

Поскольку сейчас мы говорим о сезонных биоритмах, следует помнить о том, что в межсезонье (весной и осенью) в организме происходит огромная перестройка. Человеку нужно адаптироваться к изменениям, присущим давлению, влажности воздуха, температуре и длительности светового дня.

Чаще всего в период осеннего равноденствия обостряются маниакальные симптомы. Главный совет, который специалисты дают людям, страдающим от тяжелых психических заболеваний, которые внезапно обострились, — немедленно обратиться к врачу. Банально, но только так можно уберечь и себя, и своих близких.