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Как нехватка солнечного света влияет на организм 

Рамблер 3 часа назад
Как нехватка солнечного света влияет на организм
Фото: depositphotos.com
С приходом осени и холодов большинство людей замечают, что их продуктивность внезапно начинает снижаться, а настроение падать. Сил на работу и активный досуг не остается, а из-за чего так происходит — непонятно. "Рамблер" выяснил, что немаловажную роль во всем этом может играть дефицит солнечного света. И вот почему.
По мнению экспертов, самая важная и ценная составляющая солнечного света — ультрафиолетовое излучение. Прежде всего ультрафиолет активизирует работу иммунной системы — именно поэтому люди чаще всего болеют осенью и зимой. Кроме того, ультрафиолет улучшает обмен веществ и повышает работоспособность, об отсутствии которой в холодные сезоны было сказано выше.
Помимо этого отсутствие ультрафиолета нередко приводит к проблемам с суставами и лимфатической системой. Из-за дефицита витаминов А и D, которые мы получаем от солнца, организм не вырабатывает кальций в достаточном количестве, вследствие чего наши кости становятся более уязвимыми.
Немаловажно и то, что солнечный свет способствует выработке в организме гормона серотонина. Именно он отвечает за хорошее настроение и бодрость духа. Неслучайно некоторые врачи уверены в том, что чаще всего депрессия не имеет психологических предпосылок, а лишь напрямую связана с недостатком света.
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Теги:
Болезни и лекарства
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