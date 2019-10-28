Врачи назвали 7 средств от простуды, которые реально работают

Осенью, в пору простуд и гриппа, нужно как следует защищаться от этой напасти. Но что делать, если уже заболел? Применить эффективные методы лечения от простуды.

Куриный бульон

Суп на курином бульоне или сам бульон очень помогают при простуде. Это средство народной медицины используют уже не первый год. Ведь в составе такого продукта много минеральных веществ и белка. Именно в них нуждается заболевший организм. Также бульон содержит электролиты, которые помогают избежать обезвоживания. Учёные установили, что куриный бульон облегчает носовое дыхание, является противоотёчным, противовоспалительным и противовирусным средством.

Бузина

Сироп из этого растения станет эффективным средством от простуды. Выраженность симптомов уменьшиться, болезнь отступит уже в кратчайшие сроки. Кроме того, в ягодах имеются антиоксиданты — полифенолы, которые подавляют активность вирусов в организме.

Чеснок и лук

Острые овощи полезны в качестве профилактического средства. Они обладают антикбактериальным, противовирусным и противогрибковым свойствами. Благодаря их потреблению улучшатся защитные свойства организма, укрепится иммунитет.

Горячий чай

Это средство тоже помогает избавиться от простуды. Действует горячий чай точно так же, как и куриный бульон. То есть избавит от заложенности носа, поможет при обезвоживании. Также в чае есть полифенолы и дубильные вещества, которые обладают антиоксидантными, противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами. А дубильная кислота в напитке поможет снизить общее число вредных бактерий.

Мёд

Вот это точно известное средство от простуды, о котором знает каждый. Издревле мёд считался лечебным средством. И до сих пор используется как защита от простуд, бактерий. Мёд также помогает вылечить кашель. Поэтому он станет незаменимым помощником в избавлении от болезни.

Цитрусовые

Народная медицина также вещает, что надо применять витамин С при простуде. Апельсины, лимоны, лайм, грейпфрут — всё это позволит избавиться от ужасных симптомов. Иммунная система станет крепче, если их применять в лечении.

Эхинацея

Уже давно эхинацея является признанным средством от простуды. Траву и корень этого растения используют больше четырёх веков. За счёт содержания флавоноидов средство укрепляет иммунную систему, уменьшает воспаления.