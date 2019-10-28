Названы лекарства, вызывающие зависимость

Доктор Мясников перечислил лекарства, вызывающие зависимость

Известный российский доктор Александр Мясников рассказал, что россияне тратят большое количество денег в аптеках на лекарства, без которых якобы не могут обойтись. Эксперт назвал препараты, на которые легко "подсаживается" человек.

"У нас масса лекарств, которые вам не нужны. Если вы не какой-то хронически больной, то не должны принимать больше четырех препаратов", — заявил врач.

Мясников отметил, что особое привыкание вызывает снотворное, препараты от насморка и успокоительные средства. При этом они почти не помогают, считает эксперт. По его словам, сейчас фармакология стала достаточно прибыльным делом.

Однако Мясников пояснил, что люди с заболеванием сердца, диабетом и проблемами с давлением являются исключением из правил.