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Доктор Мясников перечислил лекарства, вызывающие зависимость 

Аргументы Недели 31 минуту назад
Названы лекарства, вызывающие зависимость
Фото: Аргументы Недели
Известный российский доктор Александр Мясников рассказал, что россияне тратят большое количество денег в аптеках на лекарства, без которых якобы не могут обойтись. Эксперт назвал препараты, на которые легко "подсаживается" человек.
"У нас масса лекарств, которые вам не нужны. Если вы не какой-то хронически больной, то не должны принимать больше четырех препаратов", — заявил врач.
Мясников отметил, что особое привыкание вызывает снотворное, препараты от насморка и успокоительные средства. При этом они почти не помогают, считает эксперт. По его словам, сейчас фармакология стала достаточно прибыльным делом.
Однако Мясников пояснил, что люди с заболеванием сердца, диабетом и проблемами с давлением являются исключением из правил.
"Здесь уже никуда не деться: статины, аспирин, препараты по типу эналаприла — это ваше, никуда не уйти … Снижение веса, движение и правильное питание эффективнее таблеток", — цитирует его Nation News.
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Теги:
Болезни и лекарства , Александр Мясников
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