Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Россию поступила первая партия «Фризиума» 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Россию поступила первая партия «Фризиума»
Фото: ТК «Звезда»
Лекарство начнут бесплатно выдавать детям на следующей неделе.
В Россию доставили первую партию противосудорожного препарата «Фризиум». Лекарство предназначено для 540 конкретных детей, сообщила на своей странице в Facebook директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.
По ее информации, поликлиники будут бесплатно выдавать препарат из расчета на три месяца тем пациентам, у которых оформлено заключение врачебной комиссии или федерального консилиума.
«В Москве "Фризиум" начнут выдавать детям в середине недели, в регионах в конце недели»,
— уточнила руководитель фонда.
Мониава добавила, что последующие партии, согласно заверению Минздрава России, должны обеспечить препаратом всех нуждающихся в нем детей.
Ранее покупка родителями «Фризиума» через интернет стала причиной их неоднократных задержаний, так как препарат не был зарегистрирован в России и посылка считалась контрабандой. В сентябре министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что лекарство пройдет ускоренную процедуру регистрации. По оценкам ведомства, в России в препарате нуждаются более двух тысяч человек.
Видео дня. Почему колет в боку и опасно ли это
ТК «Звезда»: последние новости
Ночной кошмар: эксперт рассказал, что делать при сонном параличе Ночной кошмар: эксперт рассказал, что делать при сонном параличе Онколог назвал способ снизить риск возникновения рака Онколог назвал способ снизить риск возникновения рака Названы простые способы избежать простуды Названы простые способы избежать простуды
Комментарии 
Теги:
Болезни и лекарства , Вероника Скворцова , Лидия Мониава , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Может ли быть перхоть у лысых людей
Может ли быть перхоть у лысых людей
Назван список запретов для гипертоников
Назван список запретов для гипертоников1
Насколько опасно ходить в наушниках
Насколько опасно ходить в наушниках
Какая группа крови считается самой опасной
Какая группа крови считается самой опасной8
Как перезагрузить истощенную печень
Как перезагрузить истощенную печень7
Видео
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как избавиться от боли без таблеток
03:15
Как избавиться от боли без таблеток
Народная медицина
Врачи назвали простые способы избежать простуды
00:37
Врачи назвали простые способы избежать простуды
Болезни и лекарства
Что поможет во время эпидемии гриппа
20:36
Что поможет во время эпидемии гриппа
Болезни и лекарства
Как обогащаются полулегальные фармацевты
04:47
Как обогащаются полулегальные фармацевты
Новости
Почему полезно часто стоять
09:35
Почему полезно часто стоять
ЗОЖ
Почему при беге колет в боку и что с этим делать
02:47
Почему при беге колет в боку и что с этим делать
ЗОЖ Наука
Вся правда о прививках против гриппа
04:23
Вся правда о прививках против гриппа
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что будет с российской генетикой
03:29
Что будет с российской генетикой
Наука
По тюменскому селу бродит странная болезнь
05:02
По тюменскому селу бродит странная болезнь
Болезни и лекарства Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение