Какие проблемы со здоровьем вызывает непогода

«Что-то голова болит, наверное на погоду», — такое объяснение недомоганиям можно услышать буквально от каждого второго человека. Плохая погода «отдувается» за многое — плохое самочувствие, хандра, апатия. Но ученые выяснили, что за некоторые вещи она действительно в ответе.

Эксперты Университета Манчестера провели ряд исследований и пришли к выводу, что плохая дождливая погода может вызывать недомогания у людей с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

По итогам анализа ученые установили, что во влажную погоду боли в суставах испытывают почти три тысячи человек со всей Великобритании. В рамках эксперимента специалисты опрашивали респондентов об уровне ощущаемой боли в течение 15 месяцев, а затем получали данные о погоде с их мобильных телефонов.

Выяснилось, что хуже всего люди чувствовали себя в дождливую и ветренную погоду в сочетании с низким атмосферным давлением. Участники эксперимента отмечали, что чувствуют ломоту в костях и общий упадок сил.