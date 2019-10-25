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Симптомы опухоли головного мозга, скрытые в глазах 

Суть событий 40 минут назад
Симптомы опухоли головного мозга, скрытые в глазах
Фото: Суть событий
Когда доброкачественные или злокачественные опухоли мозга увеличиваются в размере, они могут вызвать повышенное внутричерепное давление. Это может привести к повреждению органа и спровоцировать развитие опасных для жизни ситуаций.
Симптомы опухолей головного мозга зависят от ее локализации и размера. Самым распространенным признаком являются головные боли, рвота, судороги, помутнение зрения и спутанность сознания. Но есть и другие знаки, которые можно обнаружить в глазах человека.
По статистике, в среднем пациент проверяет свое зрение не чаще одного раз в два года, утверждают медики. Однако визит к окулисту не только поможет предотвратить потерю зрения за счет раннего выявления опасных состояний, но и обнаружить другие проблемы со здоровьем. К ним относятся проблемы с кровообращением, высокое давление, диабет и опухоли головного мозга.
Среди признаков последней — двоение в глазах, помутнение зрения, аномальные движения глаз и ограниченное поле зрения. Все эти проблемы вызывает головка зрительного нерва, расположенная в задней части глаза, которая набухает из-за повышенного внутричерепного давления.
«По мере роста опухоли или скопления жидкости в мозге, она может сдавливать нормальные здоровые ткани мозга, включая главные нервы»,
— пояснили медики.
По словам доктора Найджела Беста, только чуть больше половины людей знает, что окулист может выявить некоторые типы опухолей головного мозга. Именно поэтому регулярные проверки зрения так важны. Если вы подозреваете, что у вас может быть какой-либо из этих симптомов, стоит не откладывая посетить окулиста или терапевта, предупредили врачи.
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Теги:
Болезни и лекарства
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