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Названы сигналы организма о раке желчного пузыря 

Аргументы Недели 3 часа назад
Названы сигналы организма о раке желчного пузыря
Фото: Аргументы Недели
Специалисты в области здравоохранения рассказали, какие ранние симптомы указывают на рак желчного пузыря. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в отечественной блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», обеспокоиться необходимо, если наблюдаются следующие признаки:
1. желтизна кожи и глаз;
2. кожный зуд;
3. темный цвет мочи;
4. изменение цвета каловых масс;
5. хроническая утомляемость;
6. озноб и тремор конечностей;
7. вздутие живота;
8. боль под ребрами с правой стороны;
9. потеря аппетита и резкое похудение;
10. постоянная тошнота.
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Теги:
Болезни и лекарства , Яндекс
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