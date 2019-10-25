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Что такое синдром раздраженного кишечника 

Рамблер 51 минуту назад
Эту заболевание еще называют «медвежьей болезнью». Спазм в желудке, тошнота, вздутие живота, острая диарея — все эти симптомы регулярно появляются перед чем-то очень важным. «Рамблер» рассказывает, как справиться с этой проблемой.
Обычно синдром раздраженного кишечника (СКР) проявляется в возрасте от 20 до 30 лет. Это распространенное заболевание, и им страдает каждый пятый человек. Чаще всего в зоне риска — женщины, поскольку они склонны к большей эмоциональности.
Как считают эксперты, это происходит из-за повышенной чувствительности кишечника к стрессу. Когда вы едите, пищеварительная система переваривает пищу, сжимая и расслабляя мышцы кишечника. Но когда вы находитесь в состоянии стресса, этот процесс меняется, и пища проходит либо слишком медленно, либо слишком быстро. В первом случае появляется запор, во втором — диарея.
Провокатором СКР также могут стать алкоголь, газировка, жирная или жареная пища, обработанные продукты (печенье, чипсы). В лечении, помимо борьбы со стрессом и тревожностью, важно пересмотреть свой рацион питания.
Если вы сталкиваетесь с диареей, сократите количество нерастворимой клетчатки (отруби, орехи, семена, хлопья, хлеб из цельного зерна).
Если у вас частые запоры, увеличьте количество растворимых волокон в вашем рационе (овес, рожь, ячмень, морковь, картофель, яблоки, бананы).
Приучите себя не торопиться во время еды, медленно пережевывать ее, не делать долгие перерывы между приемами пищи, а еще пить минимум 8 чашек чистой питьевой воды в день.
Если СКР сопровождается необъяснимой потерей веса, кровотечением из прямой кишки и признаками анемии, это повод срочно обратиться ко врачу.
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Теги:
Болезни и лекарства , Видео , СКР
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