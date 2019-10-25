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Врачи выяснили, когда лучше пить таблетки от давления 

Новости Рязани 3 часа назад
Врачи выяснили, когда лучше пить таблетки от давления
Фото: Новости Рязани
Многих людей, страдающих повышенным кровяным давлением, мучает вопрос приема таблеток от давления, стоит ли их принимать утром или же вечером.
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, на данный вопрос ответили испанские ученые. Они выяснили, когда лекарства от давления оказывают наилучший эффект. В исследовании участвовали более 19 тыс. добровольцев, которые страдали от повышенного кровяного давления. Те пациенты, которые принимали таблетки от гипертонии вечером или перед сном, смогли стабилизировать давление.
Многие врачи назначают пациентам прием таблеток от давления в утренние часы. В связи с этим испанские ученые хотят продолжить свои дальнейшие исследования, чтобы поставить точку в вопросе эффективного времени приема таблеток от давления.
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Теги:
Болезни и лекарства
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