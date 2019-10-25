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Из-за халатности врача у женщины родился ребенок без лица 

Passion.ru 4 часа назад
Из-за халатности у женщины родился ребенок без лица
Фото: Passion.ru
Маленький Родриго появился на свет в начале октября в больнице Сан Фернандо недалеко от Лиссабона. Несмотря на то, что во время беременности мама мальчика добросовестно сдавала анализы и проходила все необходимые обследования, она даже и представить не могла, с какими невообразимыми увечьями и аномалиями появится на свет ее долгожданный сын, пока не увидела малыша в первые секунды после рождения.
Беременность мамы Родриго проходила успешно. Все девять месяцев она наблюдалась в частной клинике городка Сетубал. Женщина регулярно сдавала анализы и проходила все плановые УЗИ. Ничто не предвещало беды. Врач, наблюдающий будущую маму, ни разу не высказал никаких опасений по поводу здоровья плода. На шестом месяце беременности женщина решила записаться на пятимерное ультразвуковое исследование в другой клинике. Во время этого обследования сканирование выявило возможные аномалии развития плода, однако врач, наблюдавший мать Родриго, исключил все возможные опасения. Он объяснил женщине, что во время подобных ультразвуковых исследований некоторые части лица плода не видны, так как ребенок как бы «приклеивается» лицом к животу матери.
Однако когда малыш появился на свет, сказать, что родители испытали огромный шок — это не сказать ничего. У мальчика полностью отсутствовали глаза и нос, а также часть черепа. Врачи давали малышу всего несколько часов, однако, вот уже две недели он отчаянно борется за жизнь и не собирается сдаваться. Доктора, наблюдавшего маму мальчика во время беременности, на время медицинское расследования отстранили от работы. Оказывается, это не первый случай, когда нерадивый акушер-гинеколог просмотрел серьезные дефекты развития плода.
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Теги:
Болезни и лекарства
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