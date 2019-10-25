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Ученые выяснили, какой продукт вызывает слабоумие 

Мир24 3 часа назад
Американские ученые провели эксперимент на мышах и выяснили, что еда с большим количеством соли негативно сказывается на когнитивных способностях, передает журнал Nature.
Для того чтобы прийти к соответствующему выводу, исследователи кормили грызунов едой, в которой содержание соли превышало норму в 8-16 раз.
После диеты подопытные справлялись с тестами существеннее хуже по сравнению с сородичами, которые питались привычно.
Дальнейшее изучение показало, что изменения были вызваны уменьшением притока крови к мозгу. Вместе с этим было установлено, что снизился синтез оксида азота, из-за чего в мозге запускался процесс фосфорилирования тау-белков. Иными словами, к ним в неправильных местах поступают частички фосфорной кислоты.
До этого ученые из Мюнхенского технического университета сообщили, что повышенное потребление соли может спровоцировать аллергию.
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Теги:
Болезни и лекарства , Видео , Новости
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