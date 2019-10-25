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Как не надо лечить близорукость 

Рамблер 3 часа назад
Близорукость — болезнь глаз, при которой человек плохо видит. Это настоящая эпидемия 21 века: в Китае 90% людей сегодня страдают этим заболеванием, хотя 20 лет назад процент больных составлял не больше 30. «Рамблер» рассказывает, какие способы лечения этой проблемы не подходят.
Если верить ученым, к 2050 году половина населения Земли будет страдать от близорукости. Причини — ухудшение экологии, недостаток дневного света и пребывание в темных помещениях, работа на близком расстоянии, постоянное использование компьютеров и гаджетов. Как бы то ни было, многие люди продолжают верить в чудеса и надеются, что один из этих способов сработает.

Лечение глазными каплями

Многие упорно надеются, что капли обладают чудодейственной силой и возвращают зрение. Такое бывает только в сказках. В реальности даже если в них добавлены экстракты черники, алоэ, мед и другие полезные ингредиенты, чудес не случится, особенно если у вас очень сильная миопия (второе название близорукости). Напротив, подбирая капли самостоятельно, вы рискуете нанести вред глазам и получить аллергическую реакцию.

Лечение упражнениями

Профилактика — да, возможна; лечение — нет. Даже если вы пройдете всевозможные курсы по улучшению зрения с помощью комплекса упражнений, не ждите, что вы вернете себе стопроцентное зрение. Максимум — уберете спазм глазных мышц (он часто возникает в ходе переутомления глаз и дает ложную близорукость). Но если миопия у вас истинная — упражнения здесь бессильны.

Занятия с психологом

Одно из заблуждений 21-го века — близорукость возникает в связи с психологической проблемой: человек боится смотреть в будущее и старается «закрыть глаза» на то, что с ним происходит в настоящем. Психологи предлагают избавить пациента от бессознательных зажимов. Увы, при всем позитивном влиянии на психику человека сила мысли не сможет исправить проблему, связанную со здоровьем глаз.
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Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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