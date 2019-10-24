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Какие симптомы указывают на то, что вам необходима срочная колоноскопия 

Medical Note 3 часа назад
Симптомы, указывающие на необходимость колоноскопии
Фото: Medical Note
Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, какие симптомы указывают на то, что человеку следует проверить состояние толстой кишки. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».
По словам специалиста, насторожить должны диарея и запоры. Особенно, если вам за 40.
Потому как диарея, например, может сопровождать около 150 заболеваний. Некоторые из них — смертельно опасные.
«Если язва желудка обычно дает явную симп­томатику (нестерпимые боли и рези, особенно до еды), то даже обширные язвы в кишечнике могут практически ничем не беспокоить», — отметил гастроэнтеролог.
Врач уточнил, если при употреблении сладостей, молока, фруктов, выпечки, напитков с дрожжами (пиво, квас) возникает дискомфорт в животе и метеоризм, то следует выяснять, что не так с кишечником.
Как объяснил Сергей Вялов, колоноскопию также нельзя откладывать, если есть выделение крови или слизи из заднего прохода, наблюдается длительное снижение уровня гемоглобина в крови.
Среди других тревожных симптомов: нарушения стула (стойкие повторяющиеся запоры, в том числе чередующиеся с поносом, или диарея), беспричинная потеря веса, повышенные слабость и утомляемость.
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Болезни и лекарства , Аргументы и Факты
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