Симптомы, указывающие на необходимость колоноскопии

Какие симптомы указывают на то, что вам необходима срочная колоноскопия

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, какие симптомы указывают на то, что человеку следует проверить состояние толстой кишки. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

По словам специалиста, насторожить должны диарея и запоры. Особенно, если вам за 40.

Потому как диарея, например, может сопровождать около 150 заболеваний. Некоторые из них — смертельно опасные.

«Если язва желудка обычно дает явную симп­томатику (нестерпимые боли и рези, особенно до еды), то даже обширные язвы в кишечнике могут практически ничем не беспокоить», — отметил гастроэнтеролог.

Врач уточнил, если при употреблении сладостей, молока, фруктов, выпечки, напитков с дрожжами (пиво, квас) возникает дискомфорт в животе и метеоризм, то следует выяснять, что не так с кишечником.

Как объяснил Сергей Вялов, колоноскопию также нельзя откладывать, если есть выделение крови или слизи из заднего прохода, наблюдается длительное снижение уровня гемоглобина в крови.

Среди других тревожных симптомов: нарушения стула (стойкие повторяющиеся запоры, в том числе чередующиеся с поносом, или диарея), беспричинная потеря веса, повышенные слабость и утомляемость.