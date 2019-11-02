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Как бородинский хлеб может навредить здоровью 

Рамблер 4 часа назад
Как бородинский хлеб может навредить здоровью
Фото: depositphotos.com
По сей день бородинский хлеб — один из самых популярных продуктов у россиян. Его регулярное употребление способствует нормализации пищеварительных процессов. Однако вместе с тем бородинский хлеб вполне может навредить здоровью. "Рамблер" выяснял, почему продукт не так безопасен, как кажется на первый взгляд.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Поскольку в состав бородинского хлеба входят дрожжи, от него следует отказаться тем, кто страдает энтероколитом, атрофией слизистой оболочки желудка или просто повышенной кислотностью. Чрезмерное употребление бородинского хлеба может привести к обострению. Помимо этого продукт может спровоцировать вздутие живота, так как его ингредиенты способствуют повышенному газообразованию.

Ожирение и диабет

Диабетикам лучше отказаться от бородинского хлеба, поскольку в его составе содержится сахар. Также, несмотря на то, что хлеб не слишком калорийный, людям, страдающим от избыточного веса, его лучше не употреблять.

Беременные и кормящие женщины

Для будущих мам количество потребляемого хлеба в сутки не должно превышать 250 грамм. Это связано с тем, что ингредиенты этого продукта, как уже говорилось, вызывают проблемы с пищеварением, которых у беременных женщин и так достаточно.
По тем же причинам кормящим матерям также лучше отказаться от бородинского хлеба и увеличивать количество мучного в своем меню постепенно.
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Болезни и лекарства
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