Как бородинский хлеб может навредить здоровью

По сей день бородинский хлеб — один из самых популярных продуктов у россиян. Его регулярное употребление способствует нормализации пищеварительных процессов. Однако вместе с тем бородинский хлеб вполне может навредить здоровью. "Рамблер" выяснял, почему продукт не так безопасен, как кажется на первый взгляд.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Поскольку в состав бородинского хлеба входят дрожжи, от него следует отказаться тем, кто страдает энтероколитом, атрофией слизистой оболочки желудка или просто повышенной кислотностью. Чрезмерное употребление бородинского хлеба может привести к обострению. Помимо этого продукт может спровоцировать вздутие живота, так как его ингредиенты способствуют повышенному газообразованию.

Ожирение и диабет

Диабетикам лучше отказаться от бородинского хлеба, поскольку в его составе содержится сахар. Также, несмотря на то, что хлеб не слишком калорийный, людям, страдающим от избыточного веса, его лучше не употреблять.

Беременные и кормящие женщины

Для будущих мам количество потребляемого хлеба в сутки не должно превышать 250 грамм. Это связано с тем, что ингредиенты этого продукта, как уже говорилось, вызывают проблемы с пищеварением, которых у беременных женщин и так достаточно.

По тем же причинам кормящим матерям также лучше отказаться от бородинского хлеба и увеличивать количество мучного в своем меню постепенно.