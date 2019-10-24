Названа неожиданная причина облысения

Переработка может влиять на облысение. К такому выводу пришли исследователи из Южной Кореи. Об этом сообщает Ladbible.

Мужчины, которые работают больше 52 часов в неделю, в два раза чаще страдают облысением. Хотя стандартный график предполагает 40 рабочих часов в неделю, зачастую многие работники засиживаются в офисе.

В исследовании изучили данные 13 тысяч мужчин из Южной Кореи от 20 до 59 лет. Согласно результатам, стресс, возникающий при переработках, может вызвать гормональные изменения в коже головы и замедлить рост волосяных фолликулов. Иммунная система может сама начать атаковать волосяной покров из-за стресса.

В исследовании учитывали и другие причины помимо переработки, например, курение, уровень дохода и военное положение. Однако больше всего на наличие лысины влияет именно стрессовый фактор. Работодателей призвали обратить внимание на это и ограничивать количество рабочего времени для мужчин, чтобы у них не развивалась алопеция. Больше всего это нужно мужчинам в возрасте от 20 до 30 лет, когда появляются первые симптомы облысения.

Ранее сообщалось о лысеющей девушке, которая полгода спала в парике ради своего парня. Она стеснялась, но потом раскрыла свой диагноз. Парень понял ее и поддержал, как и друзья.