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Названа неожиданная причина облысения 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Названа неожиданная причина облысения
Фото: Pixabay
Переработка может влиять на облысение. К такому выводу пришли исследователи из Южной Кореи. Об этом сообщает Ladbible.
Мужчины, которые работают больше 52 часов в неделю, в два раза чаще страдают облысением. Хотя стандартный график предполагает 40 рабочих часов в неделю, зачастую многие работники засиживаются в офисе.
В исследовании изучили данные 13 тысяч мужчин из Южной Кореи от 20 до 59 лет. Согласно результатам, стресс, возникающий при переработках, может вызвать гормональные изменения в коже головы и замедлить рост волосяных фолликулов. Иммунная система может сама начать атаковать волосяной покров из-за стресса.
В исследовании учитывали и другие причины помимо переработки, например, курение, уровень дохода и военное положение. Однако больше всего на наличие лысины влияет именно стрессовый фактор. Работодателей призвали обратить внимание на это и ограничивать количество рабочего времени для мужчин, чтобы у них не развивалась алопеция. Больше всего это нужно мужчинам в возрасте от 20 до 30 лет, когда появляются первые симптомы облысения.
Ранее сообщалось о лысеющей девушке, которая полгода спала в парике ради своего парня. Она стеснялась, но потом раскрыла свой диагноз. Парень понял ее и поддержал, как и друзья.
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Болезни и лекарства , Новости
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