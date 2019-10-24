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Врач объяснила, как не допустить сонный паралич 

Газета.Ru + ещё 6 3 часа назад
Врач объяснила, как не допустить сонный паралич
Фото: Depositphotos
Для избежания сонного паралича или сонного ступора необходимо следить за своим режимом сна и бодрствования, а также заниматься гимнастикой и отказаться от спиртного. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на резидента Российского общества сомнологов, заслуженного врача России, профессора Романа Бузунова.
По словам эксперта, чаще всего данные виды недомоганий появляются у людей, страдающих расстройством сна, стрессом, бессонницей, гормональными расстройствами, нарушением режима дня и психиатрическими нарушениями.
А также паралич может возникнуть при употреблении психотропных веществ. Немаловажен в том числе наследственный фактор.
По словам Бузунова, человек чувствует себя парализованным, потому что в эти моменты у него не хватает мышечного тонуса, а мозг работает.
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Болезни и лекарства , Новости
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