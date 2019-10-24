Врач объяснила, как не допустить сонный паралич

Для избежания сонного паралича или сонного ступора необходимо следить за своим режимом сна и бодрствования, а также заниматься гимнастикой и отказаться от спиртного. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на резидента Российского общества сомнологов, заслуженного врача России, профессора Романа Бузунова.

По словам эксперта, чаще всего данные виды недомоганий появляются у людей, страдающих расстройством сна, стрессом, бессонницей, гормональными расстройствами, нарушением режима дня и психиатрическими нарушениями.

А также паралич может возникнуть при употреблении психотропных веществ. Немаловажен в том числе наследственный фактор.

По словам Бузунова, человек чувствует себя парализованным, потому что в эти моменты у него не хватает мышечного тонуса, а мозг работает.