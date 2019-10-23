Названы причины появления камней в почках

Российские медики объяснили причины, по которым у человека в почках начинают образоваться камни. Как выяснилось, этому процессу способствует употребления ряда определенных продуктов питания.

В частности, из меню необходимо исключить еду, в которой много пуринов. Это консервы, всевозможные копчености, соленья, мясные субпродукты и наваристые супы. Особенную осторожность следует проявлять при употреблении соли.

По мнению специалистов, из-за того, что соль задерживает жидкость в организме, нарушается нормальный процесс выведения мочи. А при больших количествах этой добавки в организме почки начинают работать в усиленном режиме.

Кроме того, как сообщает "Газета Кемерова", чтобы избежать появления камней в почках, врачи рекомендуют ограничить употребление колбасы, полуфабрикатов, пюре и лапши быстрого приготовления, а также молока, яиц и бобовых.