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Названы причины появления камней в почках 

Аргументы Недели 19 минут назад
Названы причины появления камней в почках
Фото: Аргументы Недели
Российские медики объяснили причины, по которым у человека в почках начинают образоваться камни. Как выяснилось, этому процессу способствует употребления ряда определенных продуктов питания.
В частности, из меню необходимо исключить еду, в которой много пуринов. Это консервы, всевозможные копчености, соленья, мясные субпродукты и наваристые супы. Особенную осторожность следует проявлять при употреблении соли.
По мнению специалистов, из-за того, что соль задерживает жидкость в организме, нарушается нормальный процесс выведения мочи. А при больших количествах этой добавки в организме почки начинают работать в усиленном режиме.
Кроме того, как сообщает "Газета Кемерова", чтобы избежать появления камней в почках, врачи рекомендуют ограничить употребление колбасы, полуфабрикатов, пюре и лапши быстрого приготовления, а также молока, яиц и бобовых.
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