Поход в музей помог женщине распознать болезнь

Поход в музей помог женщине распознать смертельную болезнь

Жительница английского города Слау, графство Беркшир, посетила в путешествии по Шотландии музей «Камера-обскура и мир иллюзий» и обнаружила у себя рак молочной железы. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

В мае 41-летняя Бол Джилл (Bal Gill) решила посетить с семьей туристическую достопримечательность Эдинбурга. «Мы гуляли по музею и попали в комнату, где была установлена тепловизионная камера, — вспоминает женщина. — Как и остальные, мы размахивали руками и смотрели на полученные изображения».

На экране британка заметила в зоне ее левой груди подозрительное красное пятно.

«Мы убедились, что у других такого нет. Нам это показалось странным, — говорит она. — Я сфотографировала себя в экране и продолжила бродить по оставшейся части музея».

Через несколько дней Джилл вернулась из отпуска и решила пересмотреть фотографии. Вспомнив о произошедшем в музее, она начала искать этому объяснение в интернете. «Я нашла много статей про рак молочной железы», — утверждает она. Британка прошла обследование в больнице, где ей диагностировали рак на ранней стадии.

Джилл перенесла две операции и сейчас готовится к третьей. «Я хочу поблагодарить музей, без их камеры я бы никогда не узнала о болезни», — отметила она. Главный управляющий «Камеры-обскуры и мира иллюзий» Эндрю Джонсон (Andrew Johnson) признался, что не знал о способности их камер выявлять подобные симптомы.

«Здорово, что Бол заметила подозрительное пятно на изображении и оперативно среагировала», — заключил Джонсон.