Названы признаки гипертонического криза

Есть семь признаков, по которым можно самостоятельно выявить гипертонический криз. О них рассказал "Вечерней Москве" заведующий терапевтическим отделением клинической больницы столицы N 1 Сергей Стеблецов

По словам специалиста, если человек заметит следующие признаки, ему необходимо срочно вызывать скорую медицинскую помощь. Среди признаков гипертонического криза: жжение лица, тяжесть в затылке, головокружения, ощущение подташнивания, раздутость в ушах, оглушение и плохое восприятие звуков.

Однако Стеблецов отметил, что в некоторых случаях повышение давления является нормой, так как оно зависит от разных типов нагрузки.

"Если оно не стабилизируется в течение 20-30 минут, — это уже нарушение механизмов восстановления",

— добавил Стеблецов.

Он подчеркнул, что, если давление не спадает даже после приема лекарств несколько часов, в организме могут начаться серьезные поражения.