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Названы признаки гипертонического криза 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Названы признаки гипертонического криза
Фото: Газета.Ru
Есть семь признаков, по которым можно самостоятельно выявить гипертонический криз. О них рассказал "Вечерней Москве" заведующий терапевтическим отделением клинической больницы столицы N 1 Сергей Стеблецов.
По словам специалиста, если человек заметит следующие признаки, ему необходимо срочно вызывать скорую медицинскую помощь. Среди признаков гипертонического криза: жжение лица, тяжесть в затылке, головокружения, ощущение подташнивания, раздутость в ушах, оглушение и плохое восприятие звуков.
Однако Стеблецов отметил, что в некоторых случаях повышение давления является нормой, так как оно зависит от разных типов нагрузки.
"Если оно не стабилизируется в течение 20-30 минут, — это уже нарушение механизмов восстановления",
— добавил Стеблецов.
Он подчеркнул, что, если давление не спадает даже после приема лекарств несколько часов, в организме могут начаться серьезные поражения.
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Болезни и лекарства , Сергей Стеблецов , Вечерняя Москва
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