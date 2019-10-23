Врачи выяснили, в какое время суток надо принимать лекарство от гипертонии

Испанские ученые провели ряд исследований и выяснили, в какое время суток лекарства от повышенного кровяного давления оказывают наилучший эффект. Отмечается, что при подобном режиме давление становится стабильнее.

Врачи заявили, что лекарства от гипертонии лучше всего принимать перед сном или вечером. Что в ходе исследований были проанализированы данные более 19 тысяч добровольцев. Те из них, кто послушался рекомендаций учёных, заметили, что давление стало гораздо стабильнее. При этом отмечается, что прием таблеток от гипертонии принято назначать на утренние часы, передаёт Мир24. Учёные планируют провести дополнительные исследования по данному вопросу.