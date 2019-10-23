Найдено предотвращающее рак и старение вещество

Ученые Института Пастера во Франции раскрыли механизм, который позволяет отсрочить старение. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи изучили свойства белка GDF11, содержащегося в крови. В ходе экспериментов на мышах было показано, что молекула GDF11 способна имитировать эффект от ограничения употребления калорий, которое предотвращает сердечно-сосудистые заболевания и рак и усиливает нейрогенез в головном мозге.

Предыдущие научные работы продемонстрировали, что переливание крови молодых мышей старым грызунам омолаживало кровеносные сосуды в мозге, а также улучшало мозговой кровоток. Молекула GDF11, являющаяся фактором дифференциации роста, уже была известна как ключевой компонент нейрогенеза и восстановления сосудов мозга. Поскольку мыши, которым вводили GDF11, также теряли вес без изменения аппетита, была выдвинута гипотеза, что за оба эффекта отвечает один и тот же механизм.

Оказалось, что и введение GDF11, и ограничение калорий действительно повышали уровень гормона адипонектина, секретируемого жировой тканью. Это подтвердило, что GDF11 может использоваться как терапевтическое средство против ожирения и нейродегенеративных заболеваний.

Известно, что прерывистое голодание улучшает когнитивные способности и увеличивает продолжительность жизни у некоторых видов. Ограничение калорий на 20-30 процентов при сохранении качества питания уменьшает риск различных заболеваний.