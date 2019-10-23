Когда принимать лекарство от гипертонии

Лекарства от повышенного кровяного давления (гипертония) следует принимать в вечернее время или перед сном. К такому выводу пришли испанские ученые. Исследование опубликовано в European Heart Journal.
В частности, ученые проанализировали состояние 19 тыс. испанских добровольцев, у которых были проблемы с повышенным давлением. Специалисты констатировали, что у тех, кто принимал лекарство от гипертонии перед сном, давление было более стабильным, чем у тех, кто принимал таблетки утром.
Ученые отмечают, что врачи обычно советуют пациентам принимать препараты от гипертонии утром, однако лекарства лучше принимать в вечернее время. Специалисты планируют провести еще одно дополнительное исследование на эту тему.
Напомним, ранее врач-терапевт высшей категории Мария Гаврилова поделилась методами избавления от повышенного артериального давления без лекарств. В первую очередь она посоветовала следить за рационом питания.