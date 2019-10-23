Можно ли лечить ангину мороженым

Раньше бабушка всегда лечила больное горло поедая лёд. И ей это всегда помогало. А можно ли лечить ангину мороженым?

«Это действительно старый способ, который был распространён у наших бабушек. Конечно, охлаждать тело при высокой температуре можно. Но только при отсутствии озноба и ощущения, когда тебя морозит. Так, многие при повышенной температуре обливаются холодной водой. При этом сосуды кожи сокращаются и организм начинает защищаться. Сосуды в глотке от холода также сокращаются, уменьшается боль, но при этом к воспаленным миндалинам не приходят защитные клетки. Избыточная воспалительная реакция таким образом лечится. А если организм имеет недостаточный иммунный ответ, в таком случае при полоскании больного горла холодной водой легко можно переборщить и снизить ответную реакцию организма.

Так что кому-то мороженое при боли в горле поможет, а кому-то — нет. Доказательная медицина этот метод не проверяла.

Тем более нельзя обращаться к народным методам при стрептококковой ангине, её нужно лечить только антибиотиками, поскольку при ней опасны не сами стрептококки, а антитела к ним. Эти антитела начинают атаковать сердце, почки, сосуды или суставы пациента и тут уж мороженым не справиться. Для диагностики стрептококковой ангины есть специальные экспресс-тесты, которые можно купить в аптеке и использовать дома».