Врачи раскрыли популярные мифы о гриппе и простуде

Врачи раскрыли все популярные стереотипы о гриппе и простуде. Например, заболевание гриппом зимой связано совсем не с холодом, а со снижением влажности воздуха.

Также алкоголь не повышает, а наоборот снижает иммунитет. Медики рассказали, что если перебрать со спиртным, то можно не чувствовать холода, а значит есть риск получить обморожение.

Врачи утверждают, что от холода нельзя простудиться. Причина болезней — вирусы. Специалисты раскрыли интересный факт: оказывается и лекарств против простуды не существует. Есть препараты, которые лишь помогают облегчить болезнь, однако справиться с ней под силу только организму.

Эффективность таблеток от кашля также не доказана. Сообщается, что они наоборот мешают выводить мокроту. Отхаркивающие препараты врачи советуют использовать лишь тем, кто страдает от хронических заболеваний.

Медики рассказали что с температурой можно гулять, купаться и есть мороженное. Это, по мнению профессионалов, никак не отразится на самочувствии.

Эксперты передают, что бани, водка с перцем, ингаляция и паровые ванны — народные методы, от которых нет толку. Они не помогут справиться с болезнью. Пропотеть человек может, но вот вылечиться, к сожалению, нет. Об этом пишет «24 канал».