Врачи указали способы избежать дифтерии

Дифтерия — это инфекционная болезнь. Она, по словам врачей, распространяется при чихании, кашле, через предметы личной гигиены. Медики рассказали, что симптомы этой болезни очень напоминают ангину: болит горло, чувствуется слабость, повышается температура. Сообщается, что дифтерия может спровоцировать паралич дыхательных мышц и миокардит. Дифтерия может привести к летальному исходу, передают медики.

Самым эффективным методом профилактики этого заболевания являются прививки. Однако, по словам экспертов, вакцина не может уберечь человека полностью от этого заболевания. Бывали случаи, что инфекционная палочка попадала в организм даже через слизистую глаза и открытые ранки, передают специалисты. Именно поэтому медики рекомендуют соблюдать простые правила гигиены: часто мыть руки, принимать душ и менять одежду.

При первых симптомах стоит немедленно обратиться к врачу, пишет «24 канал».