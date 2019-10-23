Выяснилось, почему аспирин смертельно опасен для детей

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала о том, что детям до 12 лет аспирин противопоказан при любом заболевании.

Эксперт объяснила, что при сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты у ребенка может развиться синдром Рея, при котором серьезный урон терпит печень. Медик также добавила, что такое повреждение органа может быть смертельно опасно.

Помимо прочего Ярцева развеяла миф о том, что аспирин помогает избавиться от похмельного синдрома.