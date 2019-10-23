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Выяснилось, почему аспирин смертельно опасен для детей 

Рамблер 5 часов назад
Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала о том, что детям до 12 лет аспирин противопоказан при любом заболевании.
Эксперт объяснила, что при сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты у ребенка может развиться синдром Рея, при котором серьезный урон терпит печень. Медик также добавила, что такое повреждение органа может быть смертельно опасно.
Помимо прочего Ярцева развеяла миф о том, что аспирин помогает избавиться от похмельного синдрома.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в организме детей обнаружили пластик.
Болезни и лекарства , Видео , Ирина Ярцева
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