Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала о том, что детям до 12 лет аспирин противопоказан при любом заболевании.
Эксперт объяснила, что при сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты у ребенка может развиться синдром Рея, при котором серьезный урон терпит печень. Медик также добавила, что такое повреждение органа может быть смертельно опасно.
Помимо прочего Ярцева развеяла миф о том, что аспирин помогает избавиться от похмельного синдрома.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в организме детей обнаружили пластик.