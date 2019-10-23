Названы проверенные способы снизить риск рака

Онколог назвал проверенные способы снизить риск рака

Россиянам рассказали о том, как можно снизить риск заболевания раком. Методы перечислил онколог, доктор медицинских наук, профессор Николай Жуков

По его словам, одним из фактором риска является лишний вес. Врач отметил, что лишний вес точно повышает риск злокачественных опухолей. И у мужчин, и у женщин повышается риск рака толстой кишки, поджелудочной железы, почек, желудка, печени.

В связи с этим Жуков посоветовал вести здоровый образ жизни. Кроме того, необходимо держаться подальше от источников канцерогенов (химических производств, перегруженных автотрасс и т. д.). Также он рекомендовал отказаться от загара и солярия, контролировать вес, употреблять больше пищи, богатой клетчаткой, не курить и не злоупотреблять алкоголем. Кроме того, следует соблюдать режим сна и бодрствования, пишет КП.