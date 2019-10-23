Реальные причины, по которым падает зрение

Даже если вы всю жизнь прекрасно видите, существуют причины, по которым зрение может внезапно испортиться. «Рамблер» рассказывает о самых распространенных причинах этого недуга.

Глазные мышцы не работают активно

То, как мы видим предметы, зависит от сетчатки (светочувствительная часть глаза) и от изменения кривизны хрусталика (специальная линза внутри глаза, становится то более выпуклой, то более плоской, когда мы вглядываемся в близь или в даль). Если человек, не переставая, регулярно смотрит в экран компьютера или книги, то мышцы, которые управляют хрусталиком, не работают. Из-за этого они становятся вялыми, и зрение ухудшается. Очень важно тренировать глазные мышцы — поочередно концентрировать взгляд на дальних и на ближних предметах. Повторяйте упражнение 1-2 раза в день по несколько минут.

Происходит старение сетчатки

В клетках сетчатки содержится светочувствительный пигмент — он помогает нам видеть. Но с возрастом он имеет особенность разрушаться, и это сказывается на остроте зрения. Витамин А замедляет процессы старения, поэтому важно контролировать его уровень в организме. Ешьте больше продуктов, которые содержат витамин А: морковку, молоко, мясо, рыбу, яйца, чернику. И помните, что этот витамин растворяется только в жире, поэтому важно сочетать его с полезными жирными продуктами.

Ухудшается кровообращение

Кровеносные сосуды отвечают за дыхание и питание всех клеток, в том числе и клеток сетчатки глаза. Когда врач смотрит ваше глазное дно, он проверяет, не нарушены ли эти процессы. В случае выявления отклонения вам пропишут препараты, которые улучшат состояние ваших сосудов. В этом случае важно не проводить много времени в сауне и избегать перепадов давления.

Глаза чрезмерно напрягаются из-за световых перепадов

Это может быть связно с перепадами света, ведь сетчатка глаза страдает как при слишком ярком, так и при слишком темном. Особенно сильный вред может нанести солнце: именно поэтому важно носить солнцезащитные очки и не читать в темноте.

Слизистая глаза сильно сохнет

Если вы регулярно ощущаете сухость, важно обратиться к офтальмологу: он выпишет капли, которые помогут справиться с этой проблемой.