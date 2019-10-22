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Что такое ожирение легких 

Рамблер 1 час назад
Что такое ожирение легких
Фото: depositphotos.com
Ни для кого не секрет, что люди с избыточным весом чаще других испытывают проблемы с дыханием. Раньше считалось, что всему виной — избыток жира в области диафрагмы, который оказывает давление на грудную клетку. Однако не так давно выяснилось, что здесь задействован другой механизм. Какой именно? Выяснял "Рамблер".
Ученые из Университета Западной Австралии вскрыли легкие 52 умерших людей: 16 из них скончались от астмы, 21 страдали астмой, но их смерть не связана с ней, 15 никогда не испытывали астматических симптомов.
Изучив образцы под микроскопом и определив уровень жировой ткани, они сравнили полученные данные с индексом массы тела (ИМТ) каждого человека.
Оказалось, что между ИМТ и уровнем жира в легких есть прямая связь: чем больше у человека было избыточного веса, тем больше жировых клеток присутствовало в дыхательных путях. Соавтор исследования, доцент Питер Нобл подчеркнул:
«Мы обнаружили, что избыток жира накапливается в стенках дыхательных путей и усиливает воспаление в легочной ткани. Мы считаем, что такое утолщение дыхательных путей ограничивает поток воздуха в легкие и из него, и это может, по крайней мере, частично объяснить увеличение симптомов астмы».
В теории эти результаты подсказывают, что астму можно лечить и даже обратить вспять посредством похудения.
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