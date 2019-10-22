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Зачем нужно удалять зубы мудрости 

Рамблер 56 минут назад
Зуб мудрости — это восьмой зуб в ряду («восьмерка»). У нас их 4, прорезаются в возрасте в 18-25 лет. Бывает так, что он не появляется вовсе или вылезает наполовину. «Рамблер» рассказывает зачем и для чего их удаляют.
Почти в 80% зубы мудрости при прорезывании вызывают гнойно-воспалительные осложнения: они опасны для жизни человека. Над прорезывающим зубом появляется своего рода «капюшон» из слизистой оболочки: там активно скапливается зубной налет и остатки пищи. Из-за него возникает одно наиболее опасных воспалений — перикоронит. Вы можете сделать подрезание десны (иссечение этого капюшона слизистой оболочки), но она быстро регенерируется и затрудняет лечение.
Как только у вас начали вылезать зубы мудрости и появились неприятные ощущения, отправляйтесь к стоматологу: он сделает рентген и скажет, есть ли необходимость в срочном удалении зубов.
Если «восьмерки» расположены неправильно, они поражают соседние зубы. Они будут сдвигать их к центру, а это в итоге чревато нарушением прикуса и деформацией зубных рядов.
Нередко зубы мудрости занимают аномальное анатомическое положение в ряду и начинают расти неправильно: в сторону горла, языка и щеки. В результате этого травмируется ротовая полость. Ранки от регулярных повреждений не успевают заживать, и в итоге возникает хроническая травма слизистой.
Даже если зубы мудрости встали ровно, это не значит, что их не надо удалять. Расположение восьмерок не позволяет тщательно их очищать: они не участвуют в процессе жевания, и остатки еды скапливаются вокруг них. В итоге это приводит к кариесу. Если вы все же решили не удалять зубы мудрости, регулярно наблюдайтесь у стоматолога и проверяйте, не появляется ли там кариес. Он также может распространиться на другие зубы.
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