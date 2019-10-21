Найдена вакцина от аллергии на кошек

Швейцарские ученые создали специальную вакцину, которая избавит людей от аллергии на кошек. Примечательно, что ставить прививки нужно будет домашним животным.

Специалисты пришли к выводу, что необходимо не уменьшать воздействие аллергенов на организм человека, а влиять напрямую на выработку у питомцев органических веществ, которые заставляют людей вытирать слезы и чихать.

Ученые выяснили, что аллергию на кошек вызывает выделяемый ими протеин Fel d 1. По словам экспертов, 90% населения Земли имеет антитела к этому аллергену. Препарат, который разработчики назвали Hypocat, был призван довести этот показатель до 100%.

Вакцину протестировали на 54 взрослых кошках. Во всех случаях испытания прошли успешно. Предполагается, что в продажу Hypocat попадёт после проведения клинических исследований ориентировочно в 2020 году.