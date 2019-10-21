Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

О каких болезнях расскажет цвет мочи 

Рамблер 3 часа назад
О каких болезнях расскажет цвет мочи
Фото: Pixabay
Первичная диагностика всегда начинается с анализа мочи. Словно индикатор, она точно сообщает о любом сбое в работе организма. Как определить заболевание по оттенку мочи — в статье «Рамблера».
Идеальная моча отличается прозрачным желтым цветом. Бесцветная может предупреждать о развитии сахарного диабета — все дело в большом количестве воды. Ведь диабетики чаще испытывают жажду.
Ярко-желтый оттенок свидетельствует о чрезмерном употреблении витаминов В и С, оранжевый — говорит об обезвоживании. Такой цвет часто бывает в том случае, если человек увлекается соленой пищей. Однако в некоторых случаях оранжевый цвет — признак кисты, заболеваний желчных протоков или гепатита.
Красноватый оттенок, который получается из-за того, что в мочу попала кровь — тревожный симптом воспаления почек и даже рака мочевыводящих путей.
Лиловый цвет — признак порфирии, чайный оттенок говорит о болезнях печени.
Голубоватый и розовый цвет моча приобретает после употребления некоторых лекарств или пищевых красителей.
Молочный оттенок — маркер бактериальной инфекции, коричневый и темный может быть следствием приема слабительных лекарств. Зеленый цвет появляется в результате инфекции мочевыводящих путей, а также из-за антидепрессантов и медикаментов, назначаемых при болезни Паркинсона.
В любом случае при первых же подозрениях обратитесь к врачу.
Как понять, что у вас началась анемия
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как перегрузки на работе влияют на здоровье
Как перегрузки на работе влияют на здоровье
Онкологи удалили пациенту опухоль весом 2 кг
Онкологи удалили пациенту опухоль весом 2 кг
Чем китайская медицина может навредить русскому
Чем китайская медицина может навредить русскому
Какие продукты снимают воспаление поджелудочной
Какие продукты снимают воспаление поджелудочной
Симптомы, которые говорят о клинической депрессии
Симптомы, которые говорят о клинической депрессии2
Видео
Как избавиться от боли без таблеток
03:15
Как избавиться от боли без таблеток
Народная медицина
Как организм намекает на железодефицитную анемию
03:16
Как организм намекает на железодефицитную анемию
Болезни и лекарства
Признаки того, что пора бросать пить
01:40
Признаки того, что пора бросать пить
ЗОЖ
Как правильно принимать лекарства
14:52
Как правильно принимать лекарства
Болезни и лекарства
Раскрыта серьезная опасность малых доз спиртного
01:53
Раскрыта серьезная опасность малых доз спиртного
Болезни и лекарства
Как печень восстанавливается после алкоголя
02:37
Как печень восстанавливается после алкоголя
ЗОЖ
В больницах выявлены очаги кори
01:00
В больницах выявлены очаги кори
Новости
Как отбелить зубы, изменив диету
03:12
Как отбелить зубы, изменив диету
Народная медицина
Какие секреты можно узнать о человеке по рукам
03:07
Какие секреты можно узнать о человеке по рукам
Народная медицина
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
14:03
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение