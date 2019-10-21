О каких болезнях расскажет цвет мочи

Первичная диагностика всегда начинается с анализа мочи. Словно индикатор, она точно сообщает о любом сбое в работе организма. Как определить заболевание по оттенку мочи — в статье «Рамблера».

Идеальная моча отличается прозрачным желтым цветом. Бесцветная может предупреждать о развитии сахарного диабета — все дело в большом количестве воды. Ведь диабетики чаще испытывают жажду.

Ярко-желтый оттенок свидетельствует о чрезмерном употреблении витаминов В и С, оранжевый — говорит об обезвоживании. Такой цвет часто бывает в том случае, если человек увлекается соленой пищей. Однако в некоторых случаях оранжевый цвет — признак кисты, заболеваний желчных протоков или гепатита.

Красноватый оттенок, который получается из-за того, что в мочу попала кровь — тревожный симптом воспаления почек и даже рака мочевыводящих путей.

Лиловый цвет — признак порфирии, чайный оттенок говорит о болезнях печени.

Голубоватый и розовый цвет моча приобретает после употребления некоторых лекарств или пищевых красителей.

Молочный оттенок — маркер бактериальной инфекции, коричневый и темный может быть следствием приема слабительных лекарств. Зеленый цвет появляется в результате инфекции мочевыводящих путей, а также из-за антидепрессантов и медикаментов, назначаемых при болезни Паркинсона.

В любом случае при первых же подозрениях обратитесь к врачу.