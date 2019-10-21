Какие продукты снимают воспаление поджелудочной железы

Очистить организм от токсинов и успокоить воспалительные процессы в поджелудочной железе и печени поможет ряд доступных продуктов. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Одним из самых полезных напитков назван сок из свеклы и моркови. Его лучше пить по утрам.

Помогут снять воспаление и укрепить здоровье печени и поджелудочной железы богатые антиоксидантами натуральные травяные чаи.

Без лишних добавок. Достаточно одной кружки напитка в день.

В салаты и прочие блюда рекомендуется добавлять артишок — нераспустившуюся цветочную почку растения, состоящую из крупных мясистых чешуек.

В список также попали экзотическая папайя, льняное масло и крупы (пшено, киноа и гречка).

Все эти продукты полезны не только для пищеварения, но и для сердца.