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Какие продукты снимают воспаление поджелудочной железы 

Medical Note 2 часа назад
Какие продукты снимают воспаление поджелудочной
Фото: Medical Note
Очистить организм от токсинов и успокоить воспалительные процессы в поджелудочной железе и печени поможет ряд доступных продуктов. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
Одним из самых полезных напитков назван сок из свеклы и моркови. Его лучше пить по утрам.
Помогут снять воспаление и укрепить здоровье печени и поджелудочной железы богатые антиоксидантами натуральные травяные чаи.
Без лишних добавок. Достаточно одной кружки напитка в день.
В салаты и прочие блюда рекомендуется добавлять артишок — нераспустившуюся цветочную почку растения, состоящую из крупных мясистых чешуек.
В список также попали экзотическая папайя, льняное масло и крупы (пшено, киноа и гречка).
Все эти продукты полезны не только для пищеварения, но и для сердца.
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Болезни и лекарства , Московский комсомолец
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